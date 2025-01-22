Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Resmen duyuruldu: Milan Skriniar İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe Spor Kulübü ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak Paris Saint-Germain'in yıldız savunmacısı Milan Skriniar’ı transfer ediyor. Fenerbahçe, transfer sürecine ilişkin son gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir fotoğrafla resmen duyurdu.

Skriniar ve Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco’nun birlikte yer aldığı fotoğrafa, “Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor” ifadeleri eşlik etti.

Bonservisiyle transfer

Fenerbahçe’nin, Skriniar transferinde Galatasaray’ın da dahil olduğu üç büyük kulübü geride bıraktığı ve oyuncuyu kiralık yerine bonservisiyle kadrosuna katmayı tercih ettiği bildirilirken. Bu hamle, sarı-lacivertlilerin transfer dönemindeki iddialı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Skriniar’ın, Fenerbahçe savunmasında önemli bir güç katması beklenirken, transferin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.