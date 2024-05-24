Fenerbahçe'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için TFF'ye şikayet!
Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray derbisi sonrası yaşanan olaylara ilişkin Kerem Aktürkoğlu hakkında TFF Disiplin Müfettişliği'ne şikayette bulunulduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, pazar günü oynanan olaylı Galatasaray derbisi sonrası yaşanan olaylarda Sarı-kırmızılı Kerem Aktürkoğlu hakkında TFF Disiplin Müfettişliği'ne şikayette bulundu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şikayetin Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf ettiği hakaretler dolayısıyla yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
* 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün TFF Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur