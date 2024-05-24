Fenerbahçe'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için TFF'ye şikayet!

Fenerbahçe, pazar günü oynanan olaylı Galatasaray derbisi sonrası yaşanan olaylarda Sarı-kırmızılı Kerem Aktürkoğlu hakkında TFF Disiplin Müfettişliği'ne şikayette bulundu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şikayetin Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf ettiği hakaretler dolayısıyla yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

* 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün TFF Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur