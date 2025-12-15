Fenerbahçe-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç soncu... Fenerbahçe'nin gollerini kim attı? Fenerbahçe'nin puanı kaç?

Fenerbahçe'den gol yağmuru
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’la karşılaştı. Müsabaka ilk sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Talisca’nın içeri girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
12. dakikada Kerem’in sol taraftan ortasında top ceza sahasında savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Asensio’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Bahadır, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı çeldi.
24. dakikada Jhon Duran, ceza sahası içi sol çaprazdan Uğurcan Yazğılı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozsiyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
28. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelerle buluşturdu. 1-0
30. dakikada Archie Brown’un sol taraftan ortasında herkesi aşan topu Asensio, sağ taraftan tekrardan içeriye ortaladı. Alverez’in dokunduğu meşin yuvarlak, Mert Müldür’ün vuruşunda savunmada Calusic’e de çarparak ağlara gitti. 2-0
37. dakikada Asensio’nun pasında topla buluşan Talisca’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla set vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 3-0
44. dakikada Ederson’un uzun degajında topa yönelen Kerem Aktürkoğlu’nun kaleci Bahadır’ı çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Uğurcan son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.
45+3. dakikada Asansio'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarptıktan sonra Konyaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Bardhi’nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, sağ alt köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
74. dakikada Muleka’nın pasında Andzouana’nın ceza yayı gerisinden vuruşunda kaleci Ederson soluna gelen topu kontrol etmeyi başardı.
87. dakikada Oğuz Aydın’ın sol taraftan ortasında kaleci Bahadır’dan seken meşin yuvarlağı Asensio, kale önünde yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi. 4-0