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Fenerbahçe'den Kim Min-Jae açıklaması

Fenerbahçe, Kim Min-Jae transferi konusunda Napoli'yle görüşmelere başlandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fenerbahçe, Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae'nin transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Güney Koreli defanstan 20 milyon euro gelir elde edecek.

Napoli, Kim Min-Jae ile yıllık 2.5 milyon eurodan 3+2 yıllık sözleşme imzalayacak.