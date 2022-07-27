Fenerbahçe'den Kim Min-Jae açıklaması
Fenerbahçe, Kim Min-Jae transferi konusunda Napoli'yle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae'nin transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Güney Koreli defanstan 20 milyon euro gelir elde edecek.
Napoli, Kim Min-Jae ile yıllık 2.5 milyon eurodan 3+2 yıllık sözleşme imzalayacak.