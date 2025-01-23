Fenerbahçe'den Lincoln Henrique kararı! Acun Ilıcalı'nın takımına kiralandı
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un ardından bir diğer transferi daha duyurdu. Yine bir Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralandı.
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye kiralandığını açıkladı.
Buna göre Lincoln Henrique, sezon sonuna kadar İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyecek.
Emir Ortakaya da kiralandı
Açıklamada, futbol akademisinden yetişen Emir Ortakaya'nın da Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olduğu bilgisine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü, Emir Ortakaya'nın transfer sözleşmesinde geri alma opsiyonuna sahip olduğunu da kaydetti.