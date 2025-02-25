Fenerbahçe'den Mourinho ile ilgili ırkçılık iddialarına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanan derbinin ardından teknik direktör Jose Mourinho’nun açıklamalarına yönelik tartışmalara dair bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli teknik adamın sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını ve ırkçılıkla ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere Jose Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise söz konusu iddiaların kötü niyetli olduğu vurgulanarak, “Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denildi.

Mourinho ne demişti?

Derbi sonrası yaptığı açıklamalarda hakem kararlarına değinen Jose Mourinho, “Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan tepkiler

Bu sözler Galatasaray cephesinde tepkiyle karşılandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Mourinho’nun ifadelerini ırkçı bir söylem olarak değerlendirerek UEFA ve FIFA’ya suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise yaptığı açıklamada, “TFF, Türk yargısı, UEFA, FIFA ve Fenerbahçe tarafından inşallah Jose Mourinho'ya hızlıca cezalar verilir. Sonrasında diğer konuları konuşuruz” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan yanıt

Galatasaray’ın suç duyurusuna Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’dan yanıt geldi. Ilıcalı, Mourinho’nun sözlerinin ırkçılıkla ilgisi olmadığını belirterek, “Bu, Galatasaray yönetiminin gündem değiştirme çabası. Mourinho’nun sözleri bir benzetmeydi” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Ama beyaz birine söylersen nasıl ırkçılık oluyor? 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde bu nasıl ırkçılık? İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi. Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka, Okan Hoca siyahi mi?"