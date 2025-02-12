Fenerbahçe’den Oğuz Çetin açıklaması

Fenerbahçe’nin efsane isimleri arasına adını yazdıran Oğuz Çetin, beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

Oğuz Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, tedavisi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde süren Oğuz Çetin’le ilgili bir mesaj yayınlandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Geçmiş olsun Oğuz Çetin... Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan, efsanelerimizden Oğuz Çetin'e acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Oğuz Çetin kimdir?

1963 doğumlu Sakarya doğumlu Oğuz Çetin futbol yaşamına Almanya’nın SSV Bobingen takımının altyapısında başladı.

1978 yılında Sakaryaspor’un genç takımına transfer olan Çetin 1988-1989 sezonunda efsaneleştiği Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Oğuz Çetin, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 kadrosunun önemli isimlerinden biriydi.

Fenerbahçe’den Aykut Kocaman ile birlikte gerekçe gösterilmeden takımdan gönderilen Oğuz Çetin, 1996-1997 sezonunda İstanbulspor’a transfer odu.

Oğur Çetin 70 kez A Milli Takım forması giydi, 33 kez kaptan olarak sahaya çıktı.

2000-2001 sezonunda Mustafa Denizli’nin yardımcısı olarak teknik adamlık kariyerine adım atan Oğuz Çetin, 2004 yılında Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği, 2005 yılında ise Diyarbakırspor futbol takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

2005 yılında dönemin Türkiye millî futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim'in isteğiyle A Millî Takım Sorumlu Yardımcılığı (1. yardımcı antrenör) görevine getirildi.

Teknik adamlık kariyeri sonrası 2019-2024 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapan Çetin spor yorumculuğu yapıyor.