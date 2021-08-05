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Fenerbahçe'den savunmaya takviye

Fenerbahçe, Kasımpaşa altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine transfer etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Fenerbahçe Futbol Takımı, sol bek Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Genç futbolcu, son olarak Kasımpaşa forması giymişti.