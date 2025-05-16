Fenerbahçe'den seçim kararı: Kongre tarihi belli oldu!
Son dakika... Fenerbahçe'de Ali Koç yönetime tepkiler yükselirken kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Sarı-lacivertli yönetim olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi.
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Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken sarı-lacivertli kulüpte sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor.