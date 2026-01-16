Fenerbahçe'den sosyal sorumluluk adımı: Maaşların yüzde 1'i ayrılacak

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal sorumluluk alanında dikkat çeken yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kulüp, Profesyonel Futbol A Takımı için yapılacak tüm yeni transferlerde futbolcuların maaşlarının yüzde 1’inin dezavantajlı çocuklara yönelik bir destek programına ayrılacağını duyurdu.

Dezavantajlı çocukların gelişimine katkı sağlanacak

Kulüpten yapılan açıklamada, uygulamanın Sportif Direktör Devin Özek’in fikir öncülüğünde başlatıldığı belirtilirken, bu kuralı kabul etmeyen oyuncularla transfer görüşmelerinin ilerletilmeyeceği vurgulandı. Ayrılacak payın, çocukların eğitimine, gelişimine ve geleceğine katkı sağlayacak projelerde kullanılacağı ifade edildi.

Devin Özek'in annesinin anısına hayata geçirildi

İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmelerin ardından hayata geçirilecek programın, geçici değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk modeli olarak planlandığı aktarıldı. Projenin, Devin Özek’in annesi Cornelia Özek’in anısına yapıldığı açıklamada yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamanın sonunda, "Milyonların yüreğinde yaşayan Fenerbahçe olduğu gibi, geleceği umutla inşa eden çocukların hayatında da Fenerbahçe olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.