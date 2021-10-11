Fenerbahçe'den tarihi kâr

Ceyhun Kuburlu



Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören kulüplerin 2021 yılı üçüncü çeyrek verileri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe tarihinin en yüksek kârına ulaştı. Sarı lacivertli kulüp toplam 257 milyon TL kâr elde etti. Trabzonspor ve Beşiktaş ise zarar açıkladı. Trabzonspor'un zararı 66 milyon lirayı bulurken Beşiktaş'ın üç aylık zararı 6 milyon lira oldu.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ta zarar

Sarı lacivertli kulüp toplam 257 milyon TL kâr elde etti. Galatasaray da 37 milyon TL kar açıkladı. Trabzonspor ve Beşiktaş ise zarar açıkladı.

Fenerbahçe zarardan kâra geçti

Fenerbahçe geçen yıl aynı dönemde ise 30.1 milyon lira zarar açıklamıştı. Sarı lacivertlilerin geliri de 120 milyon TL'den 471 milyon liraya yükseldi.

Kripto para ateşledi

Bunda Fenerbahçe'nin kripto para sektörüne girişinin etkisi büyük oldu. Böylece sarı-lacivertli kulüp tarihinde ilk kez Haziran-Ağustos döneminde 257 milyon lira kâr açıklamış oldu.

'Fenerbahçe Token' farkı

Geçtiğimiz günlerde Paribu iş birliğiyle çıkarılan "Fenerbahçe Token" isimli taraftar tokeni büyük ilgi görmüştü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da bu projeden kasalarına önemli bir kazanç beklediklerini açıklamıştı.

Galatasaray kâr açıkladı

Bir önceki dönem 40 milyon lira zarar açıklayan Galatasaray da kâr açıklayan ikinci takım oldu. Sarı-kırmızılılar, 2021 yılı Haziran-Ağustos döneminde 37 milyon lira kâr açıkladı.