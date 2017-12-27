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Fenerbahçe'den tur için avantajlı skor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u, Soldado'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'den tur için avantajlı skor
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 2-0 yenerek, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan sarı-lacivertli takım, mücadelenin ilk yarısını golsüz tamamladı. İkinci yarıda 78 ve 88. dakikalarda Roberto Soldado ile goller bulan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Kaynak: AA

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