Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transferini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City takımına transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu öncesi İran'ın İstiklal takımından transfer ettiği oyuncu, kiralık olarak İstanbulspor ve Ukrayna ekiplerinden Zorya'nın formalarını giymişti. Allahyar Sayyadmanesh, geçen sezonun ikinci yarısını da Hull City'de kiralık olarak geçirmişti.