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Fenerbahçeli Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi

Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi sezonunun golü seçildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha, taraftarların oyları sonucu Mirko Ivanic (Kızılyıldız) ve Rafael Borre'nin (Eintracht Frankfurt) önünde ilk sırayı aldı.

Berisha, Fenerbahçe'nin 4 Kasım 2021'de deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu 4. hafta maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.

 

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