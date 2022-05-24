Fenerbahçeli Berisha'nın golü UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi
Fenerbahçeli futbolcu Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi sezonunun golü seçildi.
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha, taraftarların oyları sonucu Mirko Ivanic (Kızılyıldız) ve Rafael Borre'nin (Eintracht Frankfurt) önünde ilk sırayı aldı.
Mergim Berisha's acrobatic effort for Fenerbahçe at Antwerp has been voted Europa League Goal of the Tournament in a fan poll.— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2022
*The top 10 goals were selected by UEFA's Technical Observer panel, and then put to a vote. @Heineken | #UELGOTT | #UEL pic.twitter.com/pBNnFUrNlW
Berisha, Fenerbahçe'nin 4 Kasım 2021'de deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu 4. hafta maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.