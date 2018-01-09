ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Fenerbahçeli eski golcü Bursaspor yolunda

Bursaspor, BAE'de top koşturan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow'u transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçeli eski golcü Bursaspor yolunda
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Bursaspor’da ligin ikinci yarısında gol yollarında daha etkili olabilmek için transfer gündeminin bir numaralı ismi olan Moussa Sow’da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yeşil-beyazlı takım, 31 yaşındaki futbolcu için yarım sezonluk 750 bin Euro teklif etti ve beklemeye geçti. Bu gelişmenin ardından golcü futbolcunun takımı Al Ahli, Sow’un yerine transferin son gününde Hajduk Split takımından Ante Erceg’i transfer etti. Bursaspor’un eli böylece daha da güçlendi. Sow'un Bursaspor'un teklifini kabul etmesiyle birlikte resmi imzaların atılacağı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Moussa Sow Bursaspor

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.