Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oldu

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer oldu.

Fenerbahçe transferi şu açıklamayla duyurdu: "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

30 milyon Euro'ya mı satıldı?

Gazeteci Fabrizio Romano, Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'yle anlaştığını, Kadıoğlu'nun 30 milyon Euro artı bonuslar karşılığı transfer olacağını iddia etti.

Ferdi Kadıoğlu'nun bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşarak akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'dan özel uçakla Londra'ya gittiği belirtildi.

Tarihe geçecek

Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro artı bonuslarla Brighton'a transfer olarak Fenerbahçe tarihinin en yüksek satışlı futbolcusu olacak.

Net bonservis bedeli 30 milyon eurodan yüksek olması halinde Ferdi Kadıoğlu, Sacha Boey'i geçerek Süper Lig tarihinin en yüksek satışlı futbolcusu olacak.