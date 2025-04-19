Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu!

Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Kayserispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de, Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan milli futbolcunun tedavi süreci hakkında resmi açıklama yaptı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir" denildi.

Artan enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi sürecek olan Mert Hakan Yandaş'ın kaç maç süre ile sahalardan uzak kalacağı kesinleşmiş değil.