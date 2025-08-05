Fenerbahçeli Miha Zajc, Dinamo Zagreb’e transfer oldu

Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Hırvatistan’ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki futbolcu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir’de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum” dedi.

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’da kiralık olarak geçiren Zajc, 22 maçta forma giydi.

Yeni sezonda Dinamo Zagreb formasıyla mücadele edecek Sloven oyuncunun kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.