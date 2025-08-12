Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu mu? İşte Mourinho'nun 11'i...
Fenerbahçe bu akşam Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Deplasmandan 2-1'lik yenilgi ile ayrılan temsilcimizin bu maçtan tur için 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Mücadele büyük bir öneme sahip ve ilk 11'ler de merak ediliyor. İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...
Fenerbahçe için ya tamam ya devam maçı... Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Sarı Kanarya, Feyenoord'u geçip play-off turuna katılmak istiyor. Temsilcimiz 2 farklı galibiyet aldığı takdirde arzusuna ulaşacak ve Nice-Benfica maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Mücadelede sarı-lacivertli ekibin ilk 11'i büyük bir öneme sahip ve özellikle taraftar sahaya çıkacak isimleri merak ediyor. İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
İrfan Can Eğribayat
Çağlar Söyüncü
Skriniar
Oosterwolde
Semedo
Fred
Amrabat
Archie Brown
İrfan Can Kahveci
Szymanski
En-Nesyri