Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu mu? İşte Mourinho'nun 11'i...

Fenerbahçe için ya tamam ya devam maçı... Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Sarı Kanarya, Feyenoord'u geçip play-off turuna katılmak istiyor. Temsilcimiz 2 farklı galibiyet aldığı takdirde arzusuna ulaşacak ve Nice-Benfica maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelede sarı-lacivertli ekibin ilk 11'i büyük bir öneme sahip ve özellikle taraftar sahaya çıkacak isimleri merak ediyor. İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

İrfan Can Eğribayat

Çağlar Söyüncü

Skriniar

Oosterwolde

Semedo

Fred

Amrabat

Archie Brown

İrfan Can Kahveci

Szymanski

En-Nesyri