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Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu hazırlık programı açıklandı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-16 Temmuz tarihlerinde Windischgarsten'da kampa girecek. Sarı-lacivertliler, kamp sürecinde üç hazırlık maçında Admira Wacker, Pogon Szczecin ve LASK ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu hazırlık programı açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli futbol takımı, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe, aynı zamanda bu tarihler arasında üç hazırlık maçına çıkacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın hazırlık programındaki maçlar şu şekilde:

8 Temmuz:

Fenerbahçe-Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz:

Fenerbahçe-Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz:

LASK-Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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