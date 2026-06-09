Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu hazırlık programı açıklandı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-16 Temmuz tarihlerinde Windischgarsten'da kampa girecek. Sarı-lacivertliler, kamp sürecinde üç hazırlık maçında Admira Wacker, Pogon Szczecin ve LASK ile karşı karşıya gelecek.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli futbol takımı, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe, aynı zamanda bu tarihler arasında üç hazırlık maçına çıkacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın hazırlık programındaki maçlar şu şekilde:
8 Temmuz:
Fenerbahçe-Admira Wacker (Raiffeisen Arena)
11 Temmuz:
Fenerbahçe-Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)
14 Temmuz:
LASK-Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA