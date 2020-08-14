Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ve Trabzonspor'da da koronavirüs vakaları

14 Ağustos 2020

Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü COVID-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Trabzonspor'da bir vaka

Trabzonspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin COVID-19 testi uygulanacağı da kaydedildi.

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Kaynak: AA