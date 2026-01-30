Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda çekilen kura sonucunda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçı Kadıköy’de, rövanşı deplasmanda oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı. Kura çekimini eski milli futbolcu İlhan Mansız gerçekleştirdi.
Kura sonucunda temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi halinde son 16 turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile İspanya ekibi Real Betis arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:
* Fenerbahçe - Nottingham Forest
* PAOK - Celta Vigo
* Lille - Kızılyıldız
* Panathinaikos - Viktoria Plzen
* Celtic - Stuttgart
* Ludogorets - Ferencvaros
* GNK Dinamo - Genk
* Brann - Bologna