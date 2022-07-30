Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sabah saatlerinde başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından sarı-lacivertlilerin yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vodina, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün 31 Mart 2022 itibarıyla borcunun 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı. Duyurulan söz konusu borcun 3 milyar 823 milyon TL’si finansal borçlar olduğu 178 milyon TL’sinin ise faiz olarak yer aldığı aktarıldı.