Fenerbahçe'nin Brann karşısındaki 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun ise sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Braan sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ise sahaya şu 11 ile çıkacak:

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyr

