Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da teknik direktörlük yapan Werner Lorant 76 yaşında hayata veda etti.
Bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Alman Teknik Direktör Werner Lorant yaşamını 76 yaşında hayatını kaybetti.
Bild'de yer alan habere göre Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin tarihi galibiyetinde takımın başındaydı
2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli teknik direktör sarı lacivertlilerle 39 maça çıkmış, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Lorant, Fenerbahçe'nin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.
Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.