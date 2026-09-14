Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Lukaku.
Gaziantep FK'nin ilk 11'i:
Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.
Kaynak: HABER MERKEZİ