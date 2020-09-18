Fenerbahçe'nin gol şarkısını taraftar seçecek
Fenerbahçe yeni sezonda Kadıköy'de oynayacağı maçlarda çalan gol şarkısını değiştirecek. Sarı Kanaryaların gol şarkısını taraftarların oyları belirleyecek.
Takım otobüsü seçimini taraftarların oylarıyla belirleyen Sarı-Lacivertliler, bu kez gol şarkısı için anket düzenledi.
Fenerbahçeli futbolcuların 7 şarkıdan seçtiği 4 tanesini taraftarlara sunan kulüp, taraftarlarının kullanacakları oylarla yeni gol şarkısını belirleyecek.
🗳— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 18, 2020