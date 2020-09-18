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Fenerbahçe'nin gol şarkısını taraftar seçecek

Fenerbahçe yeni sezonda Kadıköy'de oynayacağı maçlarda çalan gol şarkısını değiştirecek. Sarı Kanaryaların gol şarkısını taraftarların oyları belirleyecek.

Fenerbahçe'nin gol şarkısını taraftar seçecek
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Takım otobüsü seçimini taraftarların oylarıyla belirleyen Sarı-Lacivertliler, bu kez gol şarkısı için anket düzenledi.

Fenerbahçeli futbolcuların 7 şarkıdan seçtiği 4 tanesini taraftarlara sunan kulüp, taraftarlarının kullanacakları oylarla yeni gol şarkısını belirleyecek.

Fenerbahçe gol şarkısı

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