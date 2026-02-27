Nottingham Forest-Fenerbahçe maç sonucu ne? Fenerbahçe maçının sonucu ne? Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe'nin gollerini kimler attı? Önemli anlar...

Fenerbahçe'nin golleri tura yetmedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 3-0’lık mağlubiyet nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada soldan ceza sahasına giren Anderson’ın şutunda Mert topu çizgiden çıkardı.
22. dakikada Oğuz’un pasında orta sahada topla buluşan Cherif’in sağ kanattan ceza sahasına girerek yerden pasında arka direkte Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Anderson’ın çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.
39. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cherif’in şutunda top yandan dışarı çıktı.
41. dakikada sağ kanattan Oğuz’un pasında ceza yayı üzerinde Kerem’in şutunda top farklı şekilde auta gitti.
45+1. dakikada ceza sahası içinde Kerem’in topu pasında kale önünde Cherif’in şutunda kaleci Ortega gole izin vermedi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu, Jair Cunha tarafından düşürülünce hakem Mariani penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturdu. 0-2
68. dakikada sağ kanattan Ola Aina’nın ortasında arka direkte Callum Hudson-Odoi’un vuruşunda top filelere gitti. 1-2
79. dakikada Igor Jesus’un kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Tarık gole izin vermedi.
89. dakikada Hutchinson’ın kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Tarık topu kurtardı.