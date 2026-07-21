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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin mücadeleye başlayacağı ilk 11 açıklandı.

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Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda ilk sınavına çıkan Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ediyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca.

Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheel, Prekop, Khlan

Kaynak: HABER MERKEZİ
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