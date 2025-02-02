Fenerbahçe'nin ilk gol kralı Ogün Altıparmak hayatını kaybetti!

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Altıparmak'ın vefatını Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu duyurdu. Mosturoğlu yaptığı açıklamada, "Ogün (Altıparmak) abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ogün Altıparmak kimdir?

Ogün Altıparmak, futbolculuk kariyerinde iki dönemde 7 yıl boyunca Fenerbahçe forması giymişti. Altıparmak, ayrıca Karşıyaka forması da giymişti. Ogün Altıparmak, kariyerinde A Milli Takım formasını ise 32 kez giydi.

Ogün Altıparmak, teknik direktörlük kariyerinde ise; Giresunspor, Karşıyaka ve Erzincanspor'u çalıştırdı.

Ogün Altıparmak, 1970-71 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gol kralı olarak, Süper Lig tarihindeki Fenerbahçe adına ilk gol kralı olan futbolcudur.