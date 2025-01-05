Fenerbahçe'nin konuğu Hatayspor: Muhtemel 11’ler belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Fenerbahçe'nin müsabakaya, "İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri" 11'i ile çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.
İki oyuncu sarı kart sınırında
Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
Eksik var mı?
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek. Samet Akaydin'in de sakatlığı bulunuyor. Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
Hatayspor cephesinde ise Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo, Recep Burak Yılmaz ve Cengiz Demir kart cezaları sebebiyle sahada bulunamayacaklar. Okoronkwo'nun ise sakatlığı bulunuyor. Cemali Sertel, Kilama, Strandberg'in durumları ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar