Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz ekibi Benfica oldu. İki takım arasındaki maçlar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.