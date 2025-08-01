Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe, maç öncesi Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Hollanda temsilcisiyle oynanacak olan maç öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Hangi isimler kadroya dahil edilmedi?
Kulüp, 10 futbolcuyu kadroya dahil edilmedi. Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalara başlayan Anderson Talisca listeye adını yazdıran isimlerden biri oldu.
Sarı-lacivertli kulübün kadroya dahil etmediği futbolcular şöyle:
Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor.
Listede yer alan isimler belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular ise şöyle:
Kaleci: İrfan Can, Tarık Çetin, Livakovic
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown
Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Hücum: Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun