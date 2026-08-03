Google Haberler

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde Sparta Prag ile Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması için mücadele edecek.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertli ekibin olası rakibi, Sparta Prag - Olympic Lyon eşleşmesinin galibi olarak belirlendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da Avusturya'da yapılacak.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 18-19 Ağustos, rövanş maçları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, play-off turunu da geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.

Millilerin Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar açıklandıMillilerin Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar açıklandıSpor
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar