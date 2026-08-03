Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde Sparta Prag ile Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması için mücadele edecek.
İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertli ekibin olası rakibi, Sparta Prag - Olympic Lyon eşleşmesinin galibi olarak belirlendi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da Avusturya'da yapılacak.
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 18-19 Ağustos, rövanş maçları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe, play-off turunu da geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.