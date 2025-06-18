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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers / Panathinaikos eşleşmesinin galibi yer alıyor.

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri açıklandı. Sarı-lacivertliler, bu turda Avrupa'nın köklü ekiplerinden biriyle karşı karşıya gelebilir.

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şunlar:

*Benfica (Portekiz)

*Club Brugge (Belçika)

*Feyenoord (Hollanda)

*Rangers / Panathinaikos galibi (İskoçya / Yunanistan)

Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ