Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers / Panathinaikos eşleşmesinin galibi yer alıyor.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri açıklandı. Sarı-lacivertliler, bu turda Avrupa'nın köklü ekiplerinden biriyle karşı karşıya gelebilir.
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şunlar:
*Benfica (Portekiz)
*Club Brugge (Belçika)
*Feyenoord (Hollanda)
*Rangers / Panathinaikos galibi (İskoçya / Yunanistan)
Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.