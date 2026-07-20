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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin, turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonuna 2. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe'nin, turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki olası rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertlilerin muhtemel rakibi, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile İskoçya ekibi Hearts arasındaki eşleşmenin galibi oldu.

Fenerbahçe, 2. eleme turundaki rakibini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde yoluna 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinden gelecek takıma karşı devam edecek.

Sarı-lacivertliler, bu turu da geçmesi halinde play-off turuna yükselerek lig aşamasına kalma mücadelesi verecek.,

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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