Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde mücadele öncesi ilk 11 açıklandı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında saat 21.00'de Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, sahaya çıkacak ilk 11'i belirledi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:
Mert, Oosterwolde, AKE, Skriniar, Semedo, Guendouizi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca.
Sturm Graz:
Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.
Kaynak: HABER MERKEZİ