Fenerbahçe'nin Stutgart karşısındaki 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında konuk edeceği Stuttgart karşısındaki ilk 11'i belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, saat 19.45'te sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Teknik Direktör Domenico Tedesco ise karşılaşmaya şu 11 ile çıkacak:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendricks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khanouss
