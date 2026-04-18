Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe SK Kulübü’nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kurulun faaliyet raporunu üyelerle paylaştı. Vodina, gerçekleştirilen denetim çalışmasının 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasını kapsadığını ifade etti.

Toplam borç 27 milyar 293 milyon TL

Açıklanan verilere göre kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükleri ise 8 milyar 997 milyon lira olarak kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulübün toplam borç ve yükümlülüklerinin 26 milyar 202 milyon liraya ulaştığını aktaran Vodina, öz kaynaklarda birikmiş zararın 1 milyar 91 milyon lira olduğunu belirtti.

Toplam borcun ise 27 milyar 293 milyon lira seviyesinde olduğu bildirildi.