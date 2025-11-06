Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşısındaki 11'i belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin ise sahaya çıkacağı ilk 11'i belli oldu.
İlk 11'ler
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri.
Kaynak: HABER MERKEZİ