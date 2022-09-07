Fenerbahçe'nin yeni iş ortağı FanSupport oldu

Fenerbahçe, şartlı taraftar destek platformu FanSupport ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma doğrultusunda, Fenerbahçe taraftarları müsabaka sonuçlarına, kazanılacak kupalara ve Avrupa Kupaları’nda tur geçme gibi başarılara, şartlı şekilde destek olabilecek.

Böylece Fenerbahçe taraftarı, kulübün hedeflerine ve ihtiyaçlarına ulaşmasında pay sahibi olacak. Taraftarlar, kulübün güncel kampanyalarını platform üzerinden takip ederek, hangi koşulların gerçekleşmesi şartıyla destekte bulunacağını kendisi belirliyor ve yapılan destekleri sistem üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor.

Sistem nasıl işliyor?

Fenerbahçe taraftarları FanSupport’un mobil uygulamasından üye olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başlatmış olduğu şartlı destek kampanyalarına katılabiliyor.

FanSupport platformuna üye olduklarında kendilerine bir kullanıcı cüzdanı açılan taraftarlar, cüzdanlarına kredi kartı ve/veya diğer bankalar üzerindeki hesaplarından para transferi yapabiliyor ve katılmak istedikleri şartlı destek kampanyalarına belirledikleri miktar kadar destek olabiliyor.

Kampanya koşulu gerçekleşirse ilgili tutarlar kulübe aktarılırken, koşul gerçekleşmezse kullanıcı cüzdanına geri gönderiliyor. Taraftarlar, FanSupport platformunu kullandıkları için herhangi bir üyelik ücreti ödemiyor.