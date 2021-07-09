Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezon formalarının tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Daha önceki yıllarda formalarda imzası bulunan adidas'a teşekkür eden Koç, bazı noktalarda anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

30 yıllık bir birlikteliğin son bulduğunu belirten Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz.

Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var.

Avrupa Şampiyonası'nı izliyorsanız ne kadar çok ülkenin Puma formalar giydiği dikkatinizi çekmiştir. Formaların üzerinde ülkelerin isimleri yazıyor. Bu yeni anlayış benim de oldukça ilgimi çekti.

Bu sene formamızda yıldız olmayacak. Bizim derdimiz yıldız, para değil. Bizim derdimiz 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kavuşması.

Önümüzdeki sezonun formalarını şimdiden kararlaştırdık. Forma konusu eskisi gibi değil, siparişler çok önceden alınıyor. Bu sezonun formaları için heyecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da heyecanlıyız."