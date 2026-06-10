Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörü mü oldu?

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Fenerbahçe uzun süren şampiyonluk hasretini gelecek sezon sonlandırmak istiyor. Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bugün kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Aykut Kocaman 3. kez Fenerbahçe'nin başına getirildi.

8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım yönetimi, göreve resmen başlarken Aykut Kocaman ile anlaştığı belirtildi.

Kulüp tarihinde hem futbolcu, hem sportif direktör hem de teknik direktör olarak önemli izler bırakan Aykut Kocaman ile her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

61 yaşındaki teknik direktörün ekibine son şeklini vermeye başladığı da belirtilirken, eski futbolcuların hem teknik kadro hem de Samandıra'daki yeni yapılanmada görev alacağı ifade edildi. Teknik heyette Volkan Demirel ve Selçuk Şahin gibi isimlerin yer alması bekleniyor.