Fenerbahçe'nin 'yeni transferi' sakat çıktı! Gabriel Souza transferinde şok gelişme: Sağlık kontrolüne takıldı

Transfer döneminde Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde kritik hamleler yaparak kadrosunu Diego Carlos, Skriniar, Mimovic ve Talisca ile güçlendiren Fenerbahçe, transferin son gününde bir ismi daha duyurmaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sürpriz transfer iddiası

Fenerbahçe'nin Vasco da Gama forması giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanacağı ileri sürülmüştü.

Transfer iptal oldu

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Gabriel Souza’nın sağlık kontrolünde sağ bacağında sakatlık tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve 8-10 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, transferi iptal etme kararı aldı.