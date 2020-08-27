Fenerbahçe'ye geliyor
Adı Fenerbahçe ile anılan İsrailli golcü Eran Zahavi, Fenerbahçe'nin Instagram hesabını takibe aldı.
Yaz döneminde transferleri birbiri ardına açıklayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Eran Zahavi oldu.
Vedat Muriqi için Lazio ile görüşen Sarı-Kanaryalar, forvete ilk takviyeyi Enner Valencia ile yapacak ancak asıl bomba Çin'in Guangzhou R&F takımında forma giyen Eran Zahavi olacak.
Fenerbahçe'yi takibe aldı
Geçtiğimiz sezon 28 maçta 29 gol atan 33 yaşındaki golcünün transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Zahavi, Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı.
Zahavi'nin bu hamlesi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.