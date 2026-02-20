Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber
Nottingham Forest maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe, dün akşam sakatlanan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir @MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."