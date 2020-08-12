Fenerium 2020-21 Fenerbahçe formalarını satışa sundu

12 Ağustos 2020

2020-2021 sezonu öncesinde Fenerbahçe formaları Fenerium'da satışa sunuldu. Adidas tarafından hazırlanan ve "Sevgi limit tanımaz" sloganı ile tanıtılan formalara taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe formaları hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe yeni sezon formalarının tanıtım videosunu sosyal medya platformlarından taraftarlarıyla paylaştı. Yayınlanan videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Sen hiç çıkarsız, koşulsuz kalpten sevdin mi?

Senin hiç iki rengi yan yana gördüğünde yüreğin titredi mi?

Sarı-Lacivertle atan milyonlarca kalp...

Çubuklu ile anlam bulan milyonlarca hayat...

Çünkü; Fenerbahçe demek Çubuklu demek.

Çubuklu demek hırs demek.

Çubuklu demek mücadele demek.

Çubuklu demek inanç demek.

Çubuklu demek tutku demek.

Çubuklu demek biz demek.

Biz Fenerbahçeyiz."

Taraftar Fenerium'a akın etti

Fenerbahçe formalarının satışa sunulmasının ardından taraftarlar Fenerium'un internet sitesine akın etti. Bu ilgi nedeniyle site kısa sürede çöktü. Bu gelişme üzerine Fenerium'dan şu açıklama geldi:

"Büyük Taraftarımızın dikkatine;

Takımımızın 2020-2021 Sezonu formaları satışa sunulduğu dakikalarda yaşanan yoğunluk dolayısıyla internet sitemizde teknik sorun meydana gelmiştir. Aksaklığın giderilmesi adına çalıştığımızı paylaşıyor, taraftarımıza yoğun ilgi ve anlayışları için teşekkür ediyoruz."

Fenerbahçe formaları ne kadar?

Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı Fenerbahçe yeni sezon formaları Fenerium'da 289 TL'den satışa sunuldu.

İşte Fenerbahçe yeni sezon formaları