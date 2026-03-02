FIBA 2027: Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız yoluna emin adımlarla gidiyor. Rakiplerini bir bir geçen 12 Dev Adam bu sefer Sırbistan'ı konuk ediyor. Milliler Sırbistan'ı bir önceki maçta 82-78 mağlup etmişti. Türkiye yine aynı başarıyı gösterip rakibini eli boş göndererek grup liderliğini perçinleme peşinde...

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı bu akşam saat 21.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.