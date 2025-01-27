FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor! Fenerbahçe Opet-Valencia maçı yarın oynanacak
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak .Maç, TSİ 21.15'te başlayacak.
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Valencia'ya konuk olacak. Pabellon Fuente de San Luis'deki müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.
İlk turda çıktığı 6 maçı da kazanarak grubunu lider bitiren Fenerbahçe Opet, ikinci turdaki 5 maçını da kazanarak F Grubu'nda da liderliği garantiledi. Bu turda tek yenilgisini Fenerbahçe Opet karşısında yaşayan İspanyol ekibi, ikinci sırada yer alıyor.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 92-56 kazandı.