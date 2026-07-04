Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'mız fırtınalar estiriyor. Fransa'yı 94-87’lik skorla mağlup eden milliler Sırbistan'ı da mağlup edip finale yükselmek istiyor. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken "Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası: Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Sırbistan maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takım kadrosu:

Arda Öztürk

Atahan Ağaçdelen

Beşir Briant

Darius Karutasu

Demir Öztürk

Emre Yazıcı

Kartal Bora Şimşek

Noyan Tolan

Ömer Kutluay

Ömer Yusuf Şık

Rüzgar Öpçün

Sarp Kaya Arda