FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası: Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'mız Fransa2yı eleyerek FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Millilerimizin rakibi Sırbistan... Genç yıldızları izlemek isteyenler "Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'mız fırtınalar estiriyor. Fransa'yı 94-87’lik skorla mağlup eden milliler Sırbistan'ı da mağlup edip finale yükselmek istiyor. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken "Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası: Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Sırbistan maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takım kadrosu:
Arda Öztürk
Atahan Ağaçdelen
Beşir Briant
Darius Karutasu
Demir Öztürk
Emre Yazıcı
Kartal Bora Şimşek
Noyan Tolan
Ömer Kutluay
Ömer Yusuf Şık
Rüzgar Öpçün
Sarp Kaya Arda